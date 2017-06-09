Александр Хинштейн: Со стадионом в Самаре много проблем

Бывший депутат Государственной Думы от Самарской области Александр Хинштейн поделился мнением о постройке стадиона в Самаре.

«Проблема возникла из-за того, что спроектированный стадион в Самаре превысил установленные пределы, определенные поручением президента. Максимальная сумма, которую после всех дополнительно выделенных из федерального бюджета средств подтвердило Министерство спорта, составляла 17,8 млрд рублей. Но повторная экспертиза показала, что фактическая стоимость стадиона – от 22 до 23 млрд рублей: в проект заложили никому не нужную отливку бетонной подушки - 1 млрд рублей, а 42% площадей арены – под коммерческие предприятия. За счет федерального бюджета самарские власти решили построить крупный торговый центр, хотя изначально президентом было четко определено: никакие дополнительные «хотелки» регионов не финансируются из федеральной казны – только спортивные объекты», - цитирует Хиштейна «Собеседник».

«Самара Арена» станет третьим по величине стадионом ЧМ-2018 после «Лужников» и «Зенит Арены».