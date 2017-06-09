В Саранске сняли клип на песню фанатов ЧМ-2018
Источник: «Евро-футбол.ру»Комментарии
В Саранске сняли клип
на песню футбольных фанатов в преддверии чемпионата мира 2018 года. Автором
композиции Smile стала группа October Sun, сообщает «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, стадион «Мордовия Арена» примет четыре матча группового этапа турнира.
Вместимость стадиона на время чемпионата мира составит 45 015 зрителей. После завершения турнира часть трибун, построенных из сборно-разборных металлических конструкций, будет демонтирована. На их месте разместятся спортивные помещения и площадки коммерческой недвижимости. В результате этого постоянная вместимость арены сократится до 30 тысяч.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически