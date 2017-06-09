В Саранске сняли клип на песню фанатов ЧМ-2018

В Саранске сняли клип на песню футбольных фанатов в преддверии чемпионата мира 2018 года. Автором композиции Smile стала группа October Sun, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, стадион «Мордовия Арена» примет четыре матча группового этапа турнира.

Вместимость стадиона на время чемпионата мира составит 45 015 зрителей. После завершения турнира часть трибун, построенных из сборно-разборных металлических конструкций, будет демонтирована. На их месте разместятся спортивные помещения и площадки коммерческой недвижимости. В результате этого постоянная вместимость арены сократится до 30 тысяч.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.