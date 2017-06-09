Марат Измайлов стал игроком «Арарата»

Бывший полузащитник сборной России и «Краснодара» Марат Измайлов стал игроком московского «Арарата», сообщил президент клуба Валерий Оганесян.

«Подписание соглашения с Маратом это большой плюс для всей команды. Мы уверены, что такой мастер принесет огромную пользу, как на поле, так и за его пределами. Для нас очень важны не только профессиональные, но также человеческие качества и желание помочь нашему молодому проекту. С этой точки зрения приглашение Измайлова, а ранее Романа Павлюченко, взвешенный и осознанный шаг», - цитирует официальный сайт Оганесяна «Арарата».

Главным тренером назначен Сергей Булатов. Напомним, ранее клуб объявил о подписании контрактов с нападающими Романом Павлюченко и Дмитрием Рыжовым, вратарем Сергеем Ревякиным и защитником Александром Ребко.

Добавим, что «Арарат» был основан в марте 2017 года. Ожидается, что в следующем сезоне он будет играть в ПФЛ. Соответствующую лицензию «Арарат» уже получил. Клуб назван в честь «Арарата» из Еревана.



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