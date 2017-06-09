Дуглас Коста может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Зенита», сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, за бразильца с петербургским клубом поспорит «ПСЖ».

Напомним, в сезоне-2016/17 Коста провел 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал девять передач. Контракт 26-летнего игрока с мюнхенским клубом истекает 30 июня 2020 года.

По информации Transfermarkt.de, стоимость полузащитника составляет 30 миллионов евро. Ранее Коста выступал за «Шахтер» и «Гремио».

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