Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Теннис  Маррэй- : -Вавринка
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Бразилия- : -Аргентина
Теннис  Надаль- : -Тим
Волейбол  Франция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тристан Томпсон: «Кливленд» выиграет, если исправит ошибки

Источник:  ASAP SportsКомментарии

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсонс выразил уверенность, что его команда сможет навязать борьбу «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии НБА.

«Посмотрите матч в записи и увидите, что мы сражались просто до последних секунд. Но при этом совершили пару ошибок, которые повлияли на исход. Нарушали правила и плохо двигались в обороне, не успевая за соперниками. Это нужно устранять и выигрывать четвертый матч. В конечном счете все решило попадание Клэя Томпсона из-за дуги. Если бы мы не ошибались так много, то выиграли бы», - цитирует Томпсона ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.

Матч

Кливленд - Голден Стэйт

Место и дата

10 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стивен Карри: Сон - это очень важноРазыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри рассказал, что является важным в подготовке к матчам.Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» нужна 16-я победа подрядЗащитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал победную серию команды в плей-офф.Кайри Ирвинг: Я до сих в шоке от концовки третьего матчаРазыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг прокомментировал поражение своей команды в третьем матче финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».Андре Игуодала: Удар Леброна в пах? Я его даже не заметилФорвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала прокомментировал фол Леброна Джеймса в третьем матче финальной серии НБА с «Кливленд Кавальерс».Леброн Джеймс: Вернись я в прошлое, все равно отдал бы передачу КорверуФорвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал концовку третьего матча финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».Клэй Томпсон: «Уорриорз» намерены завершить серию в КливлендеЗащитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон заявил, что его команда рассчитывает стать чемпионом НБА уже в четвертом матче.Стив Керр: «Уорриорз» помогла усталось Джеймса и ИрвингаГлавный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал результат третьего матча финальной серии НБА с «Кливленд Кавальерс».Джей Ар Смит: «Кливленд» выиграет финальную сериюЗащитник «Кливленд Кавальерс» Джей Ар Смит после поражения в третьем матче финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уоррирз» заявил, что его команда завоюет перстни в семи матчах.Дуайт Ховард: Джейс великолепен, но Дюрант лучшеЦентровой «Атланты Хоукс» Дуайт Ховард рассказал, кому отдает предпочтение в паре Леброн Джеймс – Кевин Дюрант.Леброн Джеймс: «Кливленд» сделал все для победы, но «Уорриориз» сделали еще большеФорвард «Кливленд Кавальер» Леброн Джеймс прокомментировал поражением в третьем матче финальной серии НБА от «Голден Стэйт Уорриорз».Кевин Дюрант: «Уорриорз» должны прибавить, чтобы победить в четвертом матчеФорвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант прокомментировал победу над «Клвиленд Кавальерс» в третьем матче финальной серии НБА.Италия разгромила Уругвай, Испания не смогла обыграть Колумбию, а «Голден Стэйт» победил в Кливленде. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.«Голден Стэйт» в 3-м матче кряду обыграл «Кливленд» в серии финала плей-офф НБАВ третьем матче финальной серии плей-офф НБА «Кливленд» на домашней площадке проиграл «Голден Стэйт» со счетом 113:118 (32:39, 29:28, 33:22, 19:29).Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом мираНападающий мадриского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым богатым спортсменом мира.Король задушит «Воинов». Как Леброн может остановить «Голден Стэйт»Король задушит «Воинов». Как Леброн может остановить «Голден Стэйт»Обозреватель «Советского спорта» Николай Мысин – о том, почему «Голден Стэйт» не светит сухая победа в финале НБА.«Кливленд» горит синим пламенем. Будет ли установлен вечный рекорд 16-0?«Кливленд» горит синим пламенем. Будет ли установлен вечный рекорд 16-0?Баскетбольный обозреватель Зураб Читая – специально для «Советского спорта» о финале НБА.Тайрон Лю: Джей Ар Смит останется в стартовом составеГлавный тренер «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю заявил, что не собирается менять стартовый состав на третий матч финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».Стивен Карри: Третьи матчи всегда были сложными для насРазыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри выразил мнение, что третий матч финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» будет иметь огромное значение.Кайри Ирвинг: Третья четверть является ключевойРазыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг поделился мнением о важности третьей четверти в матчах финальной серии НБА с «Голден Стэйт Уорриорз».Тристан Томпсон: «Уорриорз» не стали сильнее с ДюрантомЦентровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсон не считает, что с приходом Кевина Дюранта «Голден Стэйт» стал сильнее.
Футбол
Марат Измайлов стал игроком «Арарата»
Футбол
В Саранске сняли клип на песню фанатов ЧМ-2018
MMA
Боец ММА, победивший Расула Мирзаева, был арестован в США
Футбол
Вратарь Медведев покинул «Ростов»
все новости
Кливленд
Кливлендкалендарьстатистика
Голден Стэйт
Голден Стэйткалендарьстатистика
Тристан Томпсон
Тристан Томпсонвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости