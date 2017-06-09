Тристан Томпсон: «Кливленд» выиграет, если исправит ошибки

Центровой «Кливленд Кавальерс» Тристан Томпсонс выразил уверенность, что его команда сможет навязать борьбу «Голден Стэйт Уорриорз» в финальной серии НБА.

«Посмотрите матч в записи и увидите, что мы сражались просто до последних секунд. Но при этом совершили пару ошибок, которые повлияли на исход. Нарушали правила и плохо двигались в обороне, не успевая за соперниками. Это нужно устранять и выигрывать четвертый матч. В конечном счете все решило попадание Клэя Томпсона из-за дуги. Если бы мы не ошибались так много, то выиграли бы», - цитирует Томпсона ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.