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«Вердер» подтвердил уход Гнабри

Источник:  Газета.RuКомментарии

Спортивный директор бременского «Вердера» Франк Бауманн заявил, что хавбек Серж Гнабри покидает клуб.

«Он сказал нам после годичного выступления в «Вердере», что у него все получилось отлично. Однако игрок хотел бы сделать следующий шаг в своей профессиональной карьере. За него заплатят сумму трансферной компенсации, и в конце текущего месяца он покинет «Вердер», – приводит слова Бауманна «Газета.ru» со ссылкой на Goal.

Напомним, игрок перешел в «Вердер»  из лондонского «Арсенала» летом 2016 года за 5 млн евро.

В минувшем сезоне Гнабри принял участие в 27 матчах бундеслиги, в которых забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.

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