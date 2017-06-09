Саудовская Аравия извинилась за отказ игроков почтить память жертв теракта в Лондоне

Федерация футбола Саудовской Аравии принесла официальные извинения за то, что игроки национальной команды проигнорировали минуту молчания в память о жертвах теракта в Лондоне, сообщает Lenta.ru.

«Федерация футбола Саудовской Аравии глубоко сожалеет и безоговорочно приносит искренние извинения за проступок некоторых членов сборной. Игроки не хотели проявить неуважение, оскорбить память жертв или вызвать недовольство их семей. Мы осуждаем все акты терроризма и экстремизма», – говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

Напомним, инцидент произошел 8 июня перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Австралией в Аделаиде. После объявления минуты молчания игроки из Саудовской Аравии остались на своих местах. Некоторые замерли, убрав руки за спину, остальные продолжили разминаться.