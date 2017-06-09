«Рубин» объявил о возвращении Бердыева

«Рубин» достиг принципиальной договоренности с Курбаном Бердыевым о его возвращении на пост главного тренера команды.

«Я рад, что мы смогли договориться с Курбаном Бекиевичем и его тренерским штабом о возвращении в «Рубин». Безусловно, только совместными усилиями мы обязательно выйдем на лидирующие позиции в российском чемпионате и будем проводить успешные игры в европейских турнирах», – приводит слова президента клуба Радика Шаймиева официальный сайт «Рубина».

«Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный. Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность.

Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошел медицинский осмотр у команды, завтра «Рубин» отправляется на первые сборы», – заявил генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы. Под его руководством команда дважды подряд становилась чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок России (2012) и два Суперкубка России (2010, 2012).

Накануне «Рубин» объявил об отставке испанца Хави Грасии, под руководством которого команда финишировала на девятом месте.