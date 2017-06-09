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Генеральный директор «Рубина»: Подпишем с Бердыевым долгосрочный контракт

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустам Саяхов заявил, что клуб подпишет с Курбаном Бердыевым долгосрочный и хорошо проработанный контракт.

«Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный. Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошел медицинский осмотр у команды, завтра «Рубин» отправляется на первые сборы», - цитирует Саяхова сайт «Рубина».

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