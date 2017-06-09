Курбан Бердыев: «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Главный тренер «Рубина»
Курбан Бердыев прокомментировал свое возвращение в казанский клуб.
«Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», – приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».
Ранее клуб объявил о том, что достиг принципиальной договоренности с Бердыевым о подписании долгосрочного контракта.
Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы. Под его руководством команда дважды подряд становилась чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок России (2012) и два Суперкубка России (2010, 2012).
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