Курбан Бердыев: «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал свое возвращение в казанский клуб.

«Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», – приводит слова Бердыева официальный сайт «Рубина».

Ранее клуб объявил о том, что достиг принципиальной договоренности с Бердыевым о подписании долгосрочного контракта.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы. Под его руководством команда дважды подряд становилась чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок России (2012) и два Суперкубка России (2010, 2012).