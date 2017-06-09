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Задержанный в Белоруссии российский чемпион ММА Амриев выслан из страны

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT со ссылкой на Sputnik Белоруссии, российский боец смешанных единоборств Мурад Амриев, задержанный был выслан из страны.

Напомним, спортсмен находится в межгосударственном розыске по подозрению в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК).

Согласно источнику, высылка произошла в пятницу, 9 июня, на основании предписания генпрокуратуры Белоруссии. Отмечается, что это была не экстрадиция, компетентные органы страны не получали прошения спортсмена о предоставлении убежища.

Ранее сообщалось, что Амриев был задержан на пограничном пункте в Брянской области. Ему грозит депортация на родину.

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