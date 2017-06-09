Клэй Томпсон: «Голден Стэйт» нужна 16-я победа подряд

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон прокомментировал победную серию команды в плей-офф.

«Думаю ли я о нашей серии? Совсем чуть-чуть. Но исключительно потому, что следующая победа будет означать чемпионство. 15 побед окажутся бессмысленными, пока нет еще одной. Таким образом, все замыкается на четвертом матче серии», - цитирует Томпсона ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.