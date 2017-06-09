Владимир Стогниенко: «Милан» укрепляется разумно и солидно

Российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о трансферах «Милана» этим летом.

Напомним, ранее итальянский клуб подписал контракты с двумя защитниками – Матео Мусаккио из «Вильярреала» и Рикардо Родригесом из «Волфсбурга».

«Милан» пока укрепляется разумно и солидно», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Милан пока укрепляется разумно и солидно.https://t.co/kGWOnHKErA — Владимир Стогниенко (@VStognienko) 8 июня 2017 г.

По информации СМИ, «россонери» близки к подписанию соглашения с форвардом «Лацио» Бальде Кейта и хавбеком «орлов» Лукасом Биглией.

При этом клуб ведет борьбу с «Манчестер Юнайтед» за форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.