Питер Лавиолетт: Мы не должны позволять «Питтсбургу» издеваться над Ринне

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт подвел итоги пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (0:6).

«Мы должны играть лучше у своих ворот, не давая сопернику издеваться над Пеккой (Ринне). Сейчас мы не говорим об ошибках Ринне, потому что когда вы так действуете в обороне, нет смысла обсуждать действия вратаря. Игроки теряли позиции, плохо действовали на пятачке перед своими воротами, и все это вкупе вылилось в результат, который мы наблюдаем сегодня на табло.

Но при этом мои парни уже доказывали, что способны делать свою работу значительно лучше и больше помогать Ринне в борьбе с форвардами «Питтсбурга», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в первом периоде Ринне отразил шесть из девяти бросков и был заменен в перерыве матча.

«Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.