Питер Лавиолетт: Мы не должны позволять «Питтсбургу» издеваться над Ринне
Главный тренер «Нэшвилла»
Питер Лавиолетт подвел итоги пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом»
(0:6).
«Мы должны играть лучше у своих ворот, не давая сопернику издеваться над Пеккой (Ринне). Сейчас мы не говорим об ошибках Ринне, потому что когда вы так действуете в обороне, нет смысла обсуждать действия вратаря. Игроки теряли позиции, плохо действовали на пятачке перед своими воротами, и все это вкупе вылилось в результат, который мы наблюдаем сегодня на табло.
Но при этом мои парни уже доказывали, что способны делать свою работу значительно лучше и больше помогать Ринне в борьбе с форвардами «Питтсбурга», – приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в первом периоде Ринне отразил шесть из девяти бросков и был заменен в перерыве матча.
«Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0 - бол.). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).
Место и дата
09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция