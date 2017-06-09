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Пекка Ринне: У «Нэшвилла» попросту ничего не получилось

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне прокомментировал пятый матч финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (0:6).

«Безусловно, не такой мы представляли себе пятую игру в серии. У нас попросту ничего не получилось, это большое разочарование. При этом я не собираюсь делать личную трагедию после пропущенных голов в первом периоде. Просто так складывалась игра, и я пытался взбодрить парней, как только мог. Сейчас мы уже не можем контролировать то, что произошло в пятом матче, поэтому необходимо как можно скорее переключиться на события предстоящего воскресенья.

Вы знаете, я чувствовал себя хорошо сегодня, чувствовал уверенность в своих силах. Вы выигрываете и проигрываете вместе с командой. Понятно, что мы рассчитывали на другой результат. «Питтсбургу» удалось быстро реализовать большинство, после чего игра пошла по их сценарию. Сейчас мы прижаты к стенке и находимся на краю пропасти. Давайте просто выиграем две предстоящие игры», – приводит слова Ринне официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в первом периоде Ринне отразил шесть из девяти бросков и был заменен в перерыве матча.

«Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.

Матч

Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)

Голы:

Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0 - бол.). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).

Место и дата

09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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