Стивен Карри: Сон - это очень важно

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри рассказал, что является важным в подготовке к матчам.



«Наверное самый важный нюанс восстановления – полноценный сон. Много кто это недооценивает, однако спать нужно как можно больше. Разумеется, также нужно уделять внимание тренажерному залу, правильному питанию и лечению повреждений. Многое приходит уже с опытом, когда игрок знает, как реагирует его организм на эти факторы», - цитирует Карри ASAP Sports.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.