Стивен Карри: Сон - это очень важно
Источник: ASAP SportsКомментарии
Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри рассказал,
что является важным в подготовке к матчам.
«Наверное самый важный нюанс восстановления – полноценный сон. Много кто это недооценивает, однако спать нужно как можно больше. Разумеется, также нужно уделять внимание тренажерному залу, правильному питанию и лечению повреждений. Многое приходит уже с опытом, когда игрок знает, как реагирует его организм на эти факторы», - цитирует Карри ASAP Sports.
В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.
Матч
Место и дата
10 июня 04:00, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
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