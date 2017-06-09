Сергей Рыжиков: Джанаев в «Рубине»? Большое количество вратарей меня не пугает

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о возможном переходе в казанский клуб голкипера «Ростова» Сослана Джанаева, а также поделился ожиданиями от будущего сезона.

«Да, слышал. Добро пожаловать! Большое количество вратарей меня не пугает. Думаю, новый тренерский штаб разберется с этим.

Давят ли большие ожидания от нового сезона? Ожиданий будет не больше, чем в том году. Как известно, чем больше ожидания, тем сильнее разочарования. Будем идти мелкими шажками. Объявят тренера, его помощников, и новый тренерский штаб озвучит наши задачи.

Календарь? Отличный календарь. Жаль только, что начинаем с «Краснодаром» дома, а не на выезде. Хочется посмотреть на их новый стадион», – цитирует Рыжикова «БИЗНЕС Online».

Ранее стало известно о возвращении российского специалиста Курбана Бердыева на пост наставника «Рубина».