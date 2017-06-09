Быков покинул «Автодор»

Защитник «Автодора» Сергей Быков завершил выступления в клубе, сообщают «Известия».

«Это было обоюдное решение, – объяснил президент «Автодора» Владимир Родионов. – Быков – очень сильный игрок, который даже в 34 года способен приносить пользу клубу.

Однако мы строим новую команду, куда Сергей уже не вписывается. Быстрый баскетбол, который всегда пропагандирует «Автодор», ему не подходит. Желаю ему удачи в поиске нового клуба».

Быков играл в «Автодоре» с декабря 2016 года. В среднем за игру он набирал 6,5 очка и делал 1,8 передачи.

По данным источника в услугах Быкова заинтересованы два клуба Единой лиги ВТБ. Стоит отметить, что до переезда в Саратов игрок также находился в статусе свободного агента.