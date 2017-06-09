Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Теннис  Маррэй- : -Вавринка
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Бразилия- : -Аргентина
Теннис  Надаль- : -Тим
Волейбол  Франция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Быков покинул «Автодор»

Источник:  «Известия»Комментарии

Защитник «Автодора» Сергей Быков завершил выступления в клубе, сообщают «Известия».

«Это было обоюдное решение, – объяснил президент «Автодора» Владимир Родионов. – Быков – очень сильный игрок, который даже в 34 года способен приносить пользу клубу.

Однако мы строим новую команду, куда Сергей уже не вписывается. Быстрый баскетбол, который всегда пропагандирует «Автодор», ему не подходит. Желаю ему удачи в поиске нового клуба».

Быков играл в «Автодоре» с декабря 2016 года. В среднем за игру он набирал 6,5 очка и делал 1,8 передачи.

По данным источника в услугах Быкова заинтересованы два клуба Единой лиги ВТБ. Стоит отметить, что до переезда в Саратов игрок также находился в статусе свободного агента.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Победа «Питтсбурга» и гол Малкина, ЦСКА обыграл «Химки», Халеп в финале «Ролан Гаррос». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра пятницы.Димитрис Итудис: Антонов на протяжении всего сезона упорно работалГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после победы над «Химками» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил резервиста Семена Антонова.Нандо Де Коло: Этот сезон – самый сложныйНандо Де Коло: Этот сезон – самый сложныйЗащитник ЦСКА – о победе над «Химками» в первом финальном матче Единой лиги ВТБ и втором Призе Гомельского в своей карьере.Душко Иванович: Нужно думать только об игре и том, как победитьГлавный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович после поражения от ЦСКА в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на потерю концентрации у подопечных.Сергей Иванов: Еще бы пара минут, и преимущество в 28 очков – как корова языком слизнулаПочетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).Серей Базаревич: У ЦСКА слишком большое преимущество над «Химками»Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Серей Базаревич поделился впечатлениями от первого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками» (94:88).ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче финальной серииБаскетболисты московского ЦСКА переиграли подмосковные «Химки» в первом матче финального противостояния Единой лиги ВТБ.Защитник Тулсон покинул «Зенит»Американский защитник Райан Тулсон покинул петербургский «Зенит», сообщается на официальном сайте клуба.Бунгу-Коло не играет против ЦСКА из-за простудыФранцузский форвард «Химок» Нобель Бунгу-Коло не играет в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА из-за простуды.ЦСКА – «Химки» - 94:88. Как это былоВ первом матче финальной серии Единой Лиги ВТБ московский ЦСКА сыграет с подмосковными «Химками».ЦСКА – «Химки». Видеотрансляция матча«Советский спорт» предлагает Вашему внимание видеотрансляцию первого матча финала Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».Джеймс Огастин: Рассчитываю, что завершим серию с «Химками» в трех матчахФорвард ЦСКА Джеймс Огастин поделился ожиданиями от встречи с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ.Виталий Фридзон: В сборной России не чувствую себя ветераномЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон поделился мнением о своем статусе в национальной команде России.Как ЦСКА сдержит Шведа? Владимир Гомельский – о финале Лиги ВТБКак ЦСКА сдержит Шведа? Владимир Гомельский – о финале Лиги ВТБСегодня в Москве стартует финальная серия Единой лиги ВТБ, в которой встретятся ЦСКА и «Химки».Янис Тимма стал игроком «Басконии»Бывший атакующий защитник «Зенита» Янис Тимма стал игроком «Басконии», сообщает официальный сайт испанского клуба.Душко Иванович: Всем очевидно, что ЦСКА является фаворитомГлавный тренер баскетбольного клуба «Химки» Душко Иванович поделился ожиданиями от предстоящего первого матча финальной серии Единой Лиги ВТБ против ЦСКА.Виталий Фридзон: Швед может забивать, сколько угодно, главное, чтобы ЦСКА обыграл «Химки»Защитник ЦСКА Виталий Фридзон признался, что баскетболисты его клуба постараются остановить защитника «Химок» Алексея Шведа в финале Единой лиги ВТБ, но, с другой стороны, в случае победы москвичей не имеет значения, сколько очков будет набирать баскетболист.Димитрис Итудис: С «Химками» нельзя не считатьсяГлавный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис накануне старта финальной серии Единой лиги ВТБ против «Химок» отдал должное сопернику, проявившему характер в полуфинальном противостоянии с «Зенитом».Виталий Носов: Шансов увидеть реальную борьбу в финале Единой лиги ВТБ не так многоБывший баскетболист, двукратный серебряный призер чемпионатов мира Виталий Носов считает, что «Химкам» психологически будет сложно собраться и найти мотивацию биться с московским ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.Тимма и Мбакве покинули «Зенит»Нападающие Янис Тимма и Тревор Мбакве покинули «Зенит» по истечении контракта, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
Футбол
Марат Измайлов стал игроком «Арарата»
Футбол
В Саранске сняли клип на песню фанатов ЧМ-2018
MMA
Боец ММА, победивший Расула Мирзаева, был арестован в США
Футбол
Вратарь Медведев покинул «Ростов»
все новости
Автодор
Автодоркалендарьстатистика
Сергей Быков
Сергей Быковвсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости