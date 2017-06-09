Руни примет окончательное решение после отпуска

Капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни взял время, чтобы обдумать вопрос своего будущего. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно источнику, хавбек склоняется к тому, чтобы остаться в стане «красных дьяволов» на следующий сезон. При этом отмечается, что окончательное решение по вопросу своего будущего игрок примет после отпуска.

Ранее сообщалось, что Руни может вернуться в «Эвертон». Также СМИ распространили информацию о переговорах с китайским клубом.

Напомним, полузащитник «МЮ» потерял место в основе после прихода на тренерский мостик Жозе Моуринью.

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