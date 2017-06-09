«Зенит» не стал продлевать контракты с Войтюком и Разумовым

Форварды «Зенита» Александр Разумов и Евгений Войтюк покинули петербургский клуб, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

На счету Разумова 7 матчей за петербуржцев в Единой лиге ВТБ, в которых он в среднем набирал 0,9 очка за матч, совершал 0,7 подбора и отдавал 0,4 передачи.

Войтюк принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 0,4 очка, отдавая 0,1 передачу и совершая 0,4 подбора.

Напомним, 25-летний Разумов ранее выступал за «Триумф», сборную России и «Рязань», 25-летний Войтюк защищал цвета петербургского «Спартака», «Северстали», «Химок-Подмосковья» и «Красного Октября».