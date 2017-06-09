«Зенит» не стал продлевать контракты с Войтюком и Разумовым
Источник: БК «Зенит»Комментарии
Форварды «Зенита»
Александр Разумов и Евгений Войтюк покинули петербургский клуб, сообщает
официальный сайт сине-бело-голубых.
На счету Разумова 7
матчей за петербуржцев в Единой лиге ВТБ, в которых он в среднем набирал 0,9
очка за матч, совершал 0,7 подбора и отдавал 0,4 передачи.
Войтюк принял участие
в 10 матчах, набирая в среднем 0,4
очка, отдавая 0,1 передачу и совершая 0,4 подбора.
Напомним, 25-летний
Разумов ранее выступал за «Триумф», сборную России и «Рязань», 25-летний Войтюк
защищал цвета петербургского «Спартака», «Северстали», «Химок-Подмосковья» и «Красного
Октября».
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