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Дзюба может пропустить месяц из-за миниоперации на колене

Источник:  ТАССКомментарии

Форварду «Зенита»  Артему Дзюбе может понадобиться миниоперация на колене, после которой ему предстоит месяц восстановления, сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

«Есть определенные проблемы с коленом при высоких нагрузках, которые не позволяют ему в полную силу работать – колено начинает опухать. Сейчас тренерский штаб решит – либо ему предстоит, так сказать, миниоперация, и тогда он пропустит месяц, либо будут какие-либо другие выходы. Ситуация должна проясниться в понедельник», – приводит ТАСС слова Сарсании.

Напомним, по ходу сезона у Дзюбы периодически возникали проблемы с коленом, из-за чего он пропустил два сбора национальной команды. А на прошлой неделе стало известно, что форвард не сыграет за сборную России на Кубке конфедераций.

В минувшем сезоне Дзюба забил 13 голов в 26 матчах премьер-лиги.

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