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Лукаку заменит в «Челси» Диего Косту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Liverpool Echo, форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку этим летом вернется в «Челси».

Согласно источнику, инициатором сделки с «Эвертоном» стал наставник «синих» Антонио Конте, который считает, что лучший бомбардир премьер-лиги в минувшем сезоне сможет заменить Диего Косту.

Ранее стало известно, что итальянский тренер не видит испанца в команде на следующий сезон. Об этом Коста сообщил представителям СМИ.

Что касается Лукаку, то он в беседе с журналистами дал понять, что уже определился со своим новым клубом.

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