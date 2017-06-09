Лукаку заменит в «Челси» Диего Косту

Как сообщает Liverpool Echo, форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку этим летом вернется в «Челси».

Согласно источнику, инициатором сделки с «Эвертоном» стал наставник «синих» Антонио Конте, который считает, что лучший бомбардир премьер-лиги в минувшем сезоне сможет заменить Диего Косту.

Ранее стало известно, что итальянский тренер не видит испанца в команде на следующий сезон. Об этом Коста сообщил представителям СМИ.

Что касается Лукаку, то он в беседе с журналистами дал понять, что уже определился со своим новым клубом.