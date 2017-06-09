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Мария Командная покидает «Матч ТВ»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Известная телеведущая Мария Командная сообщила, что покидает «Матч ТВ» и будет работать на FOX Sports.

«На следующей неделе я покидаю «Матч ТВ» и стану частью FOX Family. Во время Кубка конфедераций я буду работать репортером у бровки для FOX Sports. Я постараюсь стать универсальным игроком для моей новой команды. Я верю, что футбол - это универсальный язык, способный объединить людей по всему миру. Россия такая красивая... и вы увидите это на FOX», - цитирует Командную «Р-Спорт».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань). 

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