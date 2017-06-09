Майк Фишер: Не надо сваливать все на Ринне, вся команда сыграла отвратительно

Капитан «Нэшвилла» Майк Фишер высказался о пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (0:6).

«Не надо сваливать все на Пекку, вся команда сыграла отвратительно, и все полевые игроки должны прибавить, чтобы не допускать такого в дальнейшем.

Мы все сыграли плохо. Дома мы действовали совсем по-другому, а здесь попросту оказались не готовы к натиску соперника. Мы должны больше помогать Ринне, потому что то, что мы показали, не годится для финала Кубка Стэнли», – приводит слова Фишера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в первом периоде Ринне отразил шесть из девяти бросков и был заменен в перерыве матча.

«Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.