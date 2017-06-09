Майк Фишер: Не надо сваливать все на Ринне, вся команда сыграла отвратительно
Капитан «Нэшвилла»
Майк Фишер высказался о пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбургом»
(0:6).
«Не надо сваливать все на Пекку, вся команда сыграла отвратительно, и все полевые игроки должны прибавить, чтобы не допускать такого в дальнейшем.
Мы все сыграли плохо. Дома мы действовали совсем по-другому, а здесь попросту оказались не готовы к натиску соперника. Мы должны больше помогать Ринне, потому что то, что мы показали, не годится для финала Кубка Стэнли», – приводит слова Фишера официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в первом периоде Ринне отразил шесть из девяти бросков и был заменен в перерыве матча.
«Питтсбург» повел в серии со счетом 3-2. Шестой матч пройдет в Нэшвилле в ночь на 12 июня.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)
Голы:
Шульц (Хорнквист, Кросби), 1:31 (1:0 - бол.). Раст (Дэйли, Куниц), 6:43 (2:0). Малкин (Хэйнси, Кессел), 19:49 (3:0). Шири (Кросби, Гюнцель), 21:19 (4:0). Кессел (Кросби, Мяяття), 28:02 (5:0). Хэйнси (Малкин, Кессел), 36:40 (6:0).
Место и дата
09 июня 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция