Месси будет получать в «Барселоне» 5 млн в день
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как сообщает Corriere dello Sport, форвард сборной Аргентины Лионель Месси близок к продлению контракта с «Барселоной».
Согласно источнику, новое соглашение игрока будет рассчитано до 2021 года. Отмечается, что сумма отступных за воспитанника каталонского клуба составит 400 млн евро.
При этом источник уверяет, что в день Месси будет получать 72 тысячи фунтов (5 млн 200 тысяч рублей).
Читайте также:
«Посмотрим, случится ли это». Месси не уверен, что останется в «Барселоне»
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически