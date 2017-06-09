Дарья Клишина: Неприятно, когда на соревнованиях не объявляют твою страну

Двукратная чемпионка Европы в помещении Дарья Клишина рассказала о том, как отреагировала на новость о допуске к международным соревнованиям других российских легкоатлетов.

– Я была очень счастлива, – сказала Клишина в интервью «Известиям». – Вы даже не представляете, как скучно и грустно приезжать на соревнования одной. Конечно, со мной всегда мой тренер и моя команда, но когда ты чувствуешь, что рядом есть кто-то свой, родной из спортсменов-участников – это совершенно другие ощущения и атмосфера.

– Им так же, как и вам, предстоит выступать под нейтральным флагом. Насколько это сложно в моральном плане?

– Конечно, это неприятно, когда на соревнованиях не объявляют твою страну, а называют только имя и фамилию. Но все прекрасно знают, что я представляю Россию и защищаю честь моей страны. К сожалению, мы ничего не можем сделать в данной ситуации. Эту тему даже обсуждать не хочется.

Напомним, на прошлой неделе Клишина победила на турнире Golden Roof Challenge в Инсбруке.