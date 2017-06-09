Джерри Уэст: «Голден Стэйт»? Не видел ни разу похожей команды

Бывший игрок НБА Джерри Уэст, занимающий в данный момент должность советника «Голден Стэйт Уоррирз», поделился мнением о своей команде.

«Не помню, чтобы когда-то в истории было такое преимущество в финальной серии одной команды над другой. А победа в четвертой игре только подчеркнет величие калифорнийцев. Это будет важнейшим событием и, возможно, такого больше никогда не повторится», - цитирует Уэста San Jose Mercury News.

В финальной серии НБА «Голден Стэйт» выигрывает у «Кливленда» со счетом 3-0, следующий матч состоится в Кливленде 10 июня.