«Халл» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера

Как сообщает пресс-служба «Халл Сити», новым главным тренером команды стал российский специалист Леонид Слуцкий.

О сроках соглашения с бывшим наставником московского ЦСКА и сборной России не уточняется.

🔶◾️ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/3UxPRWxsl1