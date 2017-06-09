«Халл» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Халл Сити», новым главным тренером команды стал российский специалист Леонид Слуцкий.
О сроках соглашения с бывшим наставником московского ЦСКА и сборной России не уточняется.
🔶◾️ | We are delighted to confirm the appointment of Leonid Slutsky as our new Head Coach #WelcomeLeonid 🐯 🇷🇺 pic.twitter.com/3UxPRWxsl1— Hull City (@HullCity) 9 июня 2017 г.
Отмечается, что Слуцкий прибудет в расположение английского клуба на следующей неделе и приступит к работе.
Напомним, «Халл» по итогам сезона-2016/17вылетел в чемпионшип.
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