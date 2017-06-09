Леонид Слуцкий: Готов принять вызов вернуть «Халл Сити» в премьер-лигу

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал свое назначение в английский клуб.

«Я очень рад стать главным тренером «Халл Сити» и с нетерпением готов принять вызов вернуть клуб в премьер-лигу.

Я уже знаю, что это известный клуб со значительной и преданной базой болельщиков. У меня остались приятные впечатления после встречи с семьей Аллам (заместитель председателя правления клуба). Не могу дождаться начала работы на следующей неделе», – приводит слова Слуцкого официальный сайт «Халл Сити».

Напомним, в минувшем сезоне «тигры» вылетели из премьер-лиги и проведут следующий сезон в чемпионшипе.

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