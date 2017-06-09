Хаби Алонсо: Уже скучаю по футболу

читайте также

Хаби Алонсо: Горжусь временем, проведенным в «Баварии» Сегодня полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо после матча 34-го тура чемпионата Германии завершит карьеру. Он подвел итог своего выступления за немецкий клуб.

Карло Анчелотти: Лам и Алонсо провели последнее занятие. Горжусь, что тренировал этих игроков Как сообщает пресс-служба «Баварии», сегодня, 19 мая испанский полузащитник Хаби Алонсо, а также капитан немецкого клуба Филипп Лам провели последнюю тренировку в составе немецкого клуба.

Франк Рибери: «Баварии» будет не хватать таких легенд, как Лам и Хаби Алонсо Вингер «Баварии» Франк Рибери сожалеет о том, что Филипп Лам и Хаби Алонсо завершат карьеры по окончании текущего сезона.

Хаби Алонсо: Я попрощался с Лигой чемпионов. Удаление Видаля стало решающим Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо подтвердил, что нынешний сезон является последним в его игровой карьере.

Хаби Алонсо: «Бавария» хочет бороться в Мадриде, мы используем все возможные варианты Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Хаби Алонсо: До сих пор вспоминаю, что пережил Роналду, вернувшись на «Олд Траффорд» Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо, который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию», рассказал журналистам, что Хосеп Гвардиола собирался пригласить его в «Барселону», когда тот защищал цвета «Ливерпуля».

Ренату Саншеш: В «Баварии» я могу учиться у Видаля, Алонсо и Алькантары Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш объяснил, почему выбрал клуб из Мюнхена и не перешел в «Манчестер Юнайтед», который также проявлял к нему интерес.

Хаби Алонсо: Для меня матчи с «Реалом» будут особенными Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команде предстоит сыграть с мадридским «Реалом».

Хаби Алонсо: Новое поколение готово вести «Баварию» к победам Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо прокомментировал свое решение завершить карьеру по окончании сезона. Он уверен, что ему и другим ветеранам найдется достойная замена.

Карло Анчелотти: Я вынужден смириться с уходом Хаби Алонсо Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал решение полузащитника Хаби Алонсо завершить карьеру игрока по окончании текущего сезона.

Хаби Алонсо объявил о завершении карьеры Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо завершит карьеру после окончания сезона.

Рибери войдет в заявку «Баварии» на матч с «Гамбургом», Хаби Алонсо пропустит встречу Французский вингер «Баварии» Франк Рибери сможет помочь команде в матче 22-го тура чемпионата Германии против «Гамбурга».

Хаби Алонсо сможет помочь «Баварии» в матче с «Арсеналом» 35-летний полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо вернулся в общую группу команды накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом».

Хаби Алонсо из-за травмы может пропустить матч с «Арсеналом» Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо может пропустить домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» из-за травмы, сообщает Bild.

«Бавария»: Рибери выбыл на две недели, Видаль провел часть тренировки с командой На официальном сайте мюнхенской «Баварии» появилось сообщение о состоянии игроком немецкого клуба.

Исход «стариков»? «Бавария» готова выиграть чемпионат для своих ветеранов Сегодня завершается традиционный зимний перерыв в чемпионате Германии по футболу.

Двукратный чемпион Европы Хаби Алонсо завершит карьеру будущим летом Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.

Хаби Алонсо: Нет ничего лучше для болельщиков «Ливерпуля», чем «избиение» «Манчестер Юнайтед» Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо, который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию»,

Йосуа Киммих: Мне 21 год, Хаби Алонсо – 35. Когда-нибудь буду получать в «Баварии» больше игрового времени Футболист «Баварии» Йосуа Киммих рассказал о том, на какой позиции он видит свое игровое будущее.