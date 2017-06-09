Хаби Алонсо: Уже скучаю по футболу
Источник: The New York TimesКомментарии
Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» Хаби Алонсо рассказал, что уже скучает по большому футболу.
«Возможно, с возобновлением чемпионатов осенью я еще больше заскучаю по игре. Мои друзья будут играть, а я усядусь на диван и буду смотреть на них по телевизору. С каждым днем все больше осознаю, что мне этого не хватает. Что касается моего дальнейшего будущего, то пока сложно что-то сказать», - цитирует Алонсо New York Times.
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