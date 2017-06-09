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Вице-председатель правления «Халл Сити»: Я очень рад планам Слуцкого вернуть нас в премьер-лигу

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Вице-председатель правления «Халл Сити» Эхаб Аллам прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

«Я рад приветствовать Леонида на посту нашего главного тренера. По ходу процесса отбора кандидатов внимание Леонида к деталям, мысли об игровом стиле и амбиции сделали его основным претендентом.

Клуб разработал планы предсезонной подготовки и контрольных матчей. На следующей неделе будет объявлено об интересных спаррингах. Леонид уже приступил к планированию состава. Он добился успеха как на клубном, так и на международном уровнях. И я очень рад его планам вернуть нас в премьер-лигу», – приводит слова Аллама официальный сайт «Халл Сити».

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