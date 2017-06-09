Телеканал «Матч! Игра» покажет плей-офф EPICENTER: Moscow

Тематический телеканал «Матч! Игра» покажет игры плей-офф турнира EPICENTER: Moscow.



График трансляций плей-офф:



9 июня:



13:00 – 15:30 – прямая трансляция первого матча.

23:30 – 01:30 – трансляция второго матча в записи.



10 июня:



13:00 – 15:30 – прямая трансляция первого матча.

23:30 – 01:30 – трансляция второго матча в записи.



11 июня:



15:00 – 19:30 – прямая трансляция финала.



«Показ нашими тематическими телеканалами главных турниров киберспортивных дисциплин является нашей стратегией по привлечению целевой аудитории. Интерес к этим трансляциям у мужской аудитории в возрасте 18-24 лет непрерывно растет с прошлого года, когда в эфире только появились первые трансляции турнира «Dota 2». Учитывая пожелания наших зрителей, мы продолжаем трансляции стадии плей-офф на канале «Матч! Игра». Мы всегда внимательно следим за уровнем интереса аудитории к киберспорту, чтобы гарантированно удовлетворять запрос молодежи на качественный контент и трансляции лучших киберспортивных турниров», – заявил директор тематических каналов «Матч ТВ» Вячеслав Леонов.



EPICENTER: Moscow проходит с 4 по 11 июня. Матчи плей-офф примет спортивный комплекс «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составляет 500 000 долларов.

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