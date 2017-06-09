Хурцидзе арестован, бой с Сондерсом отменен
Источник: Allboxing.ruКомментарии
Поединок между чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом и грузинским боксером Автандилом Хурцидзе отменен.
Как стало известно «Аllboxing.ru», Хурцидзе подозревается правоохранительными органами в связях с организованной преступностью. Среди обвинений – вымогательство, грабеж, мошенничество, распространение наркотиков и ношение огнестрельного оружия.
Поединок Хурцидзе – Сондерс был запланирован на 8 июля в Англии. Отмечается, что если грузин окажется вне подозрений, то бой могут перенести на боле позднюю дату.
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