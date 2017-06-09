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«Крылья» примут «Луч-Энергию» в первом туре ФНЛ, «Оренбург» сыграет дома с «Тамбовом»

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Футбольная национальная лига опубликовала расписание матчей 1-го тура, который пройдет 8 июля.

«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Авангард» (Курск)

«Крылья Советов» (Самара) – «Луч-Энергия» (Владивосток)

«Томь» (Томск) – «Кубань» (Краснодар)

«Химки» – «Ротор-Волгоград»

«Волгарь» (Астрахань) – «Факел» (Воронеж)

«Шинник» (Ярославль) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург)

«Динамо СПб» – «Енисей» (Красноярск)

«Тюмень» – «Балтика» (Калининградская область)

«Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак-2» (Москва)

«Оренбург» – «Тамбов» 

Расписание матчей остальных туров вы можете посмотреть на официальном сайте лиги

Напомним, по итогам сезона-2016/17 из ПФЛ в ФНЛ вышли четыре клуба: «Авангард», «Ротор-Волгоград», «Олимпиец» и «Динамо СПб». Из РФПЛ вылетели «Томь» и «Крылья Советов». В стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге прописку не сумел сохранить «Оренбург».

Победитель зоны «Восток» – «Чита» отказалась участвовать в ФНЛ. Его место заняла «Луч-Энергия», которая финишировала в турнирной таблице на шестнадцатом месте.  

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