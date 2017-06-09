«Крылья» примут «Луч-Энергию» в первом туре ФНЛ, «Оренбург» сыграет дома с «Тамбовом»
Футбольная национальная лига опубликовала расписание матчей 1-го тура, который пройдет 8 июля.
«Олимпиец» (Нижний Новгород) – «Авангард» (Курск)
«Крылья Советов» (Самара) – «Луч-Энергия» (Владивосток)
«Томь» (Томск) – «Кубань» (Краснодар)
«Химки» – «Ротор-Волгоград»
«Волгарь» (Астрахань) – «Факел» (Воронеж)
«Шинник» (Ярославль) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург)
«Динамо СПб» – «Енисей» (Красноярск)
«Тюмень» – «Балтика» (Калининградская область)
«Сибирь» (Новосибирск) – «Спартак-2» (Москва)
«Оренбург» – «Тамбов»
Расписание матчей остальных туров вы можете посмотреть на официальном сайте лиги.
Напомним, по итогам сезона-2016/17 из ПФЛ в ФНЛ вышли четыре клуба: «Авангард», «Ротор-Волгоград», «Олимпиец» и «Динамо СПб». Из РФПЛ вылетели «Томь» и «Крылья Советов». В стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге прописку не сумел сохранить «Оренбург».
Победитель зоны «Восток» – «Чита» отказалась участвовать в ФНЛ. Его место заняла «Луч-Энергия», которая финишировала в турнирной таблице на шестнадцатом месте.