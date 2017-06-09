Болельщики «Зенита» признали Данни лучшим игроком сезона
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
Болельщики санкт-петербургского «Зенита» признали португальского полузащитника Данни лучшим игроком клуба в минувшем сезоне.
Как сообщает официальный сайт «Зенита», Данни набрал 35,2% всех голосов.
Второе место занял Андрей Лунев, 22,1% голосовавших отдали предпочтение ему.
На третьем месте – бразилец Жулиано, который получил 20,5% голосов.
Отметим, что ранее Данни объявил, что покидает «Зенит».
В прошедшем сезоне португалец провел 14 матчей, забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.
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