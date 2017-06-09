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«Хоффенхайм» продлил контракт с Нагельсманом

Источник:  ФК «Хоффенхайм»Комментарии

Руководство «Хоффенхайма» довольно выступлением команды под руководством немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана.

Отмечается, что сегодня 29-летний наставник продлил контракт с клубом до 2021 года.

Напомним, по итогам минувшего сезона команда заняла 4 место в бундеслиге. Ранее сообщалось об интересе к специалисту со стороны мюнхенской «Баварии».

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