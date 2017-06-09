«Хоффенхайм» продлил контракт с Нагельсманом
Источник: ФК «Хоффенхайм»Комментарии
Руководство «Хоффенхайма» довольно выступлением команды под руководством немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана.
Отмечается, что сегодня 29-летний наставник продлил контракт с клубом до 2021 года.
Vertrag VERLÄNGERT! Nagelsmann (bis 2021) und Rosen (bis 2020) bleiben langfristig bei der #tsg. Mehr 👉 https://t.co/i2ZXNq65up. pic.twitter.com/FiU2ocfycx— TSG 1899 Hoffenheim (@achtzehn99) 9 июня 2017 г.
Напомним, по итогам минувшего сезона команда заняла 4 место в бундеслиге. Ранее сообщалось об интересе к специалисту со стороны мюнхенской «Баварии».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически