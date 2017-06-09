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Саньоль официально вошел в тренерский штаб «Баварии»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль вошел в тренерский штаб мюнхенской «Баварии». 

- Для меня большая честь быть выбранным Карло Анчелотти, одним из лучших и опытнейших тренеров в мире, и я с нетерпением жду возможности приступить к работе в его тренерской команде, - заявил Саньоль.

Напомним, Вилли Саньоль играл за «Баварию» не позицию крайнего защитника в 2000 - 2009 годах. В составе команды он стал пятикратным чемпионом Германии и победителем Лиги чемпионов-2000/01.

В 2014 - 2016 годах Саньоль занимал пост главного тренера «Бордо», а ранее работал с молодежной сборной Франции (U-21).

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