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«Реал» готов продать Морату за 100 млн евро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство мадридского «Реала» готовится к отъезду форварда сборной Испании Альваро Мораты.

Накануне агент игрока заявил, что его клиент планирует сменить клубную прописку, поскольку недоволен недостатком игровой практики.

Как сообщает издание Sport, «сливочные» готовы продать своего нападающего за 100 млн евро (87 млн фунтов).

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Морату является «Манчестер Юнайтед».

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