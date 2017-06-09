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В Подмосковье стартует второй этап Кубка России MitJet

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В Подмосковье стартует второй этап Кубка России MitJet

На трассе Moscow Raceway 10–11 июня пройдет второй этап Кубка России MitJet. Автодром в Подмосковье впервые примет заезды престижной гоночной серии.

Напомним, первый этап завершился в Сочи – в классе PRO победы в обоих заездах одержал Иван Лукашевич, а зачет серии в категории Semi-PRO возглавил Константин Гугкаев. В этом сезоне количество участников Кубка России выросло до 18 машин, при этом впервые полноценный сезон проводит девушка-пилот – Анна Прядкина. Также в текущем году именно серия MitJet была представлена в качестве гонки поддержки «Гран-при России» «Формулы-1» – победу на «Сочи Автодроме» одержал Алексей Карачев.

Расписание этапа на Moscow Raceway включает в себя квалификационные заезды (10 июня, старт в 17.30 мск) и две воскресные гонки (11 июня, 11.30 и 15.30 мск).

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