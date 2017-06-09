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Сборная Новой Зеландии прибыла в Санкт-Петербург

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Рейс с чемпионами Океании приземлился 5 июня утром в аэропорту «Пулково», говорится в релизе FIFA.

В преддверии матча со сборной России, который станет первым для обеих команд на турнире, 12 июня новозеландцы проведут в Минске товарищескую игру против Белоруссии. 7 числа в Москву прилетела национальная команда Чили. 

Напомним, Новая Зеландия сыграет в группе А вместе с Россией, Мексикой и Португалией.

Первым соперником команды станет Россия. Наша команда сыграет с новозеландцами 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург». Через четыре дня победитель Кубка наций ОФК-2016 в Сочи встретится с мексиканцами, а 24 числа снова проведет встречу в Петербурге против Португалии. 

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