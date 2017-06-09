Хайко Херрлих стал главным тренером леверкузенского «Байера»
Источник: ФК «Байер»Комментарии
Леверкузенский «Байер» официально объявил о назначении бывшего форварда сборной Германии Хайко Херрлиха на пост главного тренера команды.
Херрлих выступал за «Байер» в качестве игрока в 1989-1993 годах. До последнего времени тренер работал в клубе «Ян» из Регенсбурга.
Осенью 2000 года у Херрлиха была обнаружена злокачественная опухоль мозга. Он успешно прошел курс лечения с применением лучевой терапии и вернулся в бундеслигу в 2001 году.
Erst als Spieler, jetzt als Trainer - Willkommen zurück in Leverkusen, Heiko #Herrlich!!#mitdemKreuzaufderBrust ⚫🔴 pic.twitter.com/XTVHYEiwSI— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 9 июня 2017 г.
В прошедшем сезоне «Байер» занял лишь 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.
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