Хайко Херрлих стал главным тренером леверкузенского «Байера»

Леверкузенский «Байер» официально объявил о назначении бывшего форварда сборной Германии Хайко Херрлиха на пост главного тренера команды.

Херрлих выступал за «Байер» в качестве игрока в 1989-1993 годах. До последнего времени тренер работал в клубе «Ян» из Регенсбурга.

Осенью 2000 года у Херрлиха была обнаружена злокачественная опухоль мозга. Он успешно прошел курс лечения с применением лучевой терапии и вернулся в бундеслигу в 2001 году.

В прошедшем сезоне «Байер» занял лишь 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.





