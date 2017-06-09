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Деррик Льюис – Марк Хант. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

11 июня в Окленде (Новая Зеландия) состоится турнир UFC FIGHT NIGHT 110. В главном поединке бойцовского шоу Деррик Льюис сразится против Марка Ханта.

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — об этой схватке.

- 43-летний новозеландец не скрывает, что дерется не ради спортивной составляющей, а ради денег. Кормить семью нужно. Не секрет, что на данный момент в тяжелом дивизионе промоушена явный застой. В лучшие времена Марк со своими 11-ю поражениями не находился бы в топ-10. Почти всем лучшим бойцам сейчас под 40 лет. Однако, в последнее время в UFC появились три спортсмена, которые добавили спортивного интереса. Это француз Фрэнсис Нганноу, россиянин Александр Волков и американец Деррик Льюис, который и сразится против Ханта в Окленде.

Шансов на победу у Деррика намного больше. На данный момент он имеет серию из шести побед кряду, в то время, как постоянно жалующийся на все что можно Хант выступает с переменным успехом. В двух последних поединках он потерпел поражения от Брока Леснара и Алистара Оверима.

Прогноз: победа Деррика Льюиса единогласным решением судей.

Дата: 11 июня
Кто: Марк Хант (Новая Зеландия) — Деррик Льюис (США)
Весовая категория: тяжелая
Места в мировом рейтинге. Хант (7-е, бои 12-11-1); Льюис (8-е, бои 18-4)

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Сергей Ващенко
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