Захар Пашутин: Чтобы обыграть ЦСКА, «Химкам» нужно «выпрыгнуть из трусов»

Бывший главный тренер сборной России Захар Пашутин прокомментировал шансы «Химок» с ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Конечно, есть надежда, что мы увидим борьбу в финале, но ЦСКА объективно опытнее, талантливее, бороться с ними в открытом баскетболе «Химкам» нереально. Да, где-то Алексей Швед может выстрелить в одной игре, «Химки» победят, но в серии победить за счет одного игрока невозможно. Подмосковному клубу нужно искать что-то новое. Борьба будет, если «Химки» включат защиту. В целом же команда должна выпрыгнуть из трусов, чтобы случилось чудо и «Химки» обыграли ЦСКА», - цитирует Пашутина агентство «Р-Спорт».

В финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА выигрывает у «Химок» со счетом 1:0. Следующий матч состоится 10 июня.