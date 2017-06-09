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Элвер Рахимич: «Халл Сити» – трамплин для Слуцкого. У него все должно получиться

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Халл Сити».

- Конечно, я рад за Леонида Викторовича, рад, что он возглавил английскую команду; думаю, что это пойдет на пользу всему российскому футболу. Леонид Викторович - сильный тренер, у него все должно получиться. Чемпионшип - тоже сильный турнир, да и «Халл» наверняка хочет выйти в премьер-лигу. Думаю, что «Халл» можно рассматривать как трамплин для Слуцкого - работая в нем, он сможет показать себя, - заявил Рахимич.

Слуцкий прибудет в расположение английского клуба на следующей неделе и приступит к работе.

Напомним, «Халл» по итогам сезона-2016/17 вылетел в чемпионшип.

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