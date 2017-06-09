Исполнительный директор «Динамо»: Были бы счастливы, если бы Данни был в нашей команде

Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов поделился мнением о возвращении в московский клуб Мигеля Данни.

- К игроку такого класса у любого нормального клуба, конечно, есть интерес. Но вы представляете, в каком клубе был Данни, и абсолютно не факт, что наши возможности будут соответствовать нашему интересу. Конечно, мы были бы счастливы, если бы Данни был бы в нашей команде. А можем ли мы себе позволить такого игрока – пока неясно. Конкретных предложений Данни мы пока не делали, - приводит слова Кречетова ТАСС.

Напомним, 5 июня «Зенит» объявил об уходе Данни из петербургского клуба. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми официально истечет 30 июня.

За «Динамо» португалец выступал с 2005 по 2008 год. В составе бело-голубых он провел 97 матчей и забил 17 голов.

Мигель стал игроком «Зенита» в августе 2008 года. Португалец был куплен у московского «Динамо» за 30 миллионов евро. В составе петербургского клуба полузащитник стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, победителем Суперкубка России и Суперкубка УЕФА. Данни провел за «Зенит» 256 матчей во всех турнирах и забил 68 голов.

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