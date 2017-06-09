Сергей Семак: «Рубин» в предстоящем сезоне будет бороться за призовые места

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».

«Слухи о назначении Бердыева главным тренером «Рубина» ходили давно, наверное, нужно было решить вопрос с Грасией, это уже ни для кого не секрет в футбольном мире. Курбан Бекиевич – человек, который сделал очень много для «Рубина», доказал свой профессионализм и в казанском клубе, и в «Ростове». Я очень рад за Курбана Бекиевича.

Думаю, что он не изменился с того времени, когда работал в «Рубине». В предстоящем сезоне команда однозначно будет бороться за призовые места, станет на порядок сильнее. Не знаю, как повлияет то, что из «Ростова» несколько ребят переедут в Казань, но думаю, что и в Ростове после Бердыева останется сильная команда. Давайте дождемся, кто именно перейдет из «Ростова» в «Рубин», ведь в Казани тоже собраны качественные игроки – как будет меняться состав команды, мы узнаем в ближайшее время», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Семака.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы. Под его руководством команда дважды подряд становилась чемпионом России (2008, 2009), выиграла Кубок России (2012) и два Суперкубка России (2010, 2012).