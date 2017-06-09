Валерий Карпин: Надеюсь у Слуцкого все получится
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Новым главным тренером английского клуба «Халл Сити» стал 46-летний российский специалист Леонид Слуцкий. Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился своим мнением по поводу этого назначения.
«Могу порадоваться за Слуцкого, великолепно то, что он будет работать в Англии. Если говорить о каких-то трудностях, в каждой стране – по-разному. В одном чемпионате, одни сложности, в другом другие. Лично у меня никаких проблем с работой в качестве главного тренера с иностранной командой – не было...»
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