Сергей Балахнин: Считаю, что Слуцкий выбрал правильный путь

Российский тренер Сергей Балахнин прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост наставника английского клуба в «Халл Сити».

- Уверен, что у Слуцкого в Англии все получится. Он очень талантливый человек, в футболе - в частности. Я считаю, что Леонид Викторович выбрал правильный путь. А легких путей он не ищет.

Слуцкий сделал свой первый шаг в зарубежном футболе. Его назначение важно не только для него, но и для всего нашего футбола в целом. Очень приятно, что теперь Слуцкий сможет в полной мере реализовать свой талант на международной арене. Достоинств у Слуцкого много, он отлично знает футбол, глубоко разбирается в нем - это и сбалансированность игры, и тактика, и физическая подготовка, и психологическое состояние игроков, - заявил Балахнин.

Слуцкий прибудет в расположение английского клуба на следующей неделе и приступит к работе.

Напомним, «Халл» по итогам сезона-2016/17 вылетел в чемпионшип.