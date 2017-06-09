Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Теннис  Маррэй7:6, 3:4Вавринка
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль- : -Тим
Волейбол  Франция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аргентина обыграла Бразилию впервые с 2012 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Аргентины нанесли поражение команде Бразилии в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась в Мельбурне на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд», завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал защитник «Севильи» Габриэль Меркадо, который отличился на 45-й минуте.

Добавим, что составе сборной Бразилии на поле появился хавбек «Зенита» Жулиано, который вышел на 81-й минуте, заменив Паулиньо.

Матч

Бразилия - Аргентина - 0:1 (0:1)

Голы

Меркадо 44 (0:1).

Состав

Бразилия: Вевертон, Фагнер (Рафинья, 72), Луис, Жиль, Тиаго Силва, Виллиан, Аугусто (Коста, 66), Фернандиньо, Паулиньо (Жулиано, 81), Коутиньо, Габриэль (Тайсон, 90)

Аргентина: Ромеро, Майдана, Меркадо (Маммана, 75), Отаменди, Гомес Х., Ди Мария, Биглия, Банега (Лансини, 82), Игуаин (Корреа Х., 46), Дибала, Месси

Предупреждения:

Паулиньо, 78; Рафинья, 80 - Майдана, 32

Место и дата

09 июня 13:05, Крикет Граунд, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Футболисты сборной России выйдут на матч с Чили в футболках в поддержку ЗобнинаКак сообщает агентство «Р-Спорт», игроки сборной России перед товарищеским матчем с командой Чили выйдут на поле в майках в поддержку хавбека московского «Спартака» Романа Зобнина.Бразилия – Аргентина – 0:1. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными Бразилии и Аргентины.Эквадор и Венесуэла сыграли вничью в товарищеском матчеТоварищеский матч между сборными Эквадора и Венесуэлой завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Сборная США обыграла Тринидад и Тобаго в квалификации ЧМ-2018Матч квалификации ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ между сборными США и Тринидада и Тобаго завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу американцев.Россия – Чили. Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию товарищеского матча между сборными России и Чили.Сборная Перу обыграла Парагвай в товарищеском матчеТоварищеский матч между сборными Перу и Парагвая завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу сборной Перу.Сборная России разгромила сербокФутболистки сборной России одержали крупную победу над командой Сербии в контрольном матче.Евгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игруЕвгений Ловчев: С Чили не надо экспериментировать, а надо закрепить игруОбозреватель «Советского спорта» – о составе сборной России на Кубок конфедерации и тактике на игру с Чили.Улыбчивый Акинфеев и жесткий Черчесов. Как прошла тренировка сборнойУлыбчивый Акинфеев и жесткий Черчесов. Как прошла тренировка сборнойСборная России провела тренировку перед последним контрольным матчем со сборной Чили.Черчесов вам не Зидан, господа критики! Колонка Юрия ЦыбаневаЧерчесов вам не Зидан, господа критики! Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев предлагает в преддверии матча с Чили умерить ожидания.Хорхе Сампаоли: Бразилии будет не хватать Неймара в матче с АргентинойОтсутствие нападающего Неймара станет существенной потерей для сборной Бразилии в товарищеском матче с командой Аргентины, считает главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли.Энцо Роко: Сборная России сильна именно коллективно и хорошо играет на контратакахЗащитник сборной Чили Энцо Роко поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с российской командой.Главный тренер сборной Чили: У сборной России очень серьезная командаГлавный тренер чилийской сборной Хуан Антонио Пицци поделился ожиданиями от завтрашнего товарищеского матча с российской командой.Маринато Гилерме: Готов сыграть с ЧилиВратарь сборной России и московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал о подготовке к матчу с чилийцами.Станислав Черчесов: Мы знаем слабые и сильные стороны чилийцевСтанислав Черчесов: Мы знаем слабые и сильные стороны чилийцевГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов и вратарь Игорь Акинфеев поделились своим мнением о завтрашнем матче со сборной Чили.Евгений Ловчев: На матч с Чили нужно ставить тот же победный составНаш обозреватель Евгений Ловчев – о составе сборной России на Кубок Конфедерации.На товарищеский матч сборных России и Чили продано около 17-ти тысяч билетов9 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится товарищеский матч между сборными России и Чили.Главный вопрос по сборной, на который ответит матч против ЧилиГлавный вопрос по сборной, на который ответит матч против ЧилиВопросов к сборной России перед стартом Кубка конфедераций пока ровно два. Один ответ уже получен. Матч с Чили даст второй.Обнадежили. Сергей Микулик – о победе сборной РоссииОбнадежили. Сергей Микулик – о победе сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» – о победе сборной России над командой Венгрии (3:0).Во время ЧМ-2018 сборная Бразилии будет жить в свадебном отеле в ЛобнеПятикратные чемпионы мира – сборная Бразилии – выбрали для проживания во время чемпионата мира-2018 свадебный отель в Лобне.
Футбол
Элвер Рахимич: «Халл Сити» – трамплин для Слуцкого. У него все должно получиться
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Песьяковым
Футбол
Хайко Херрлих стал главным тренером леверкузенского «Байера»
Футбол
Абаев подписал контракт с «Ростовом»
все новости
Аргентина
Аргентинакалендарьстатистика
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Жулиано
Жулиановсе новости
Габриэль Меркадо
Габриэль Меркадовсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости