Аргентина обыграла Бразилию впервые с 2012 года
Футболисты сборной Аргентины нанесли поражение команде Бразилии в товарищеском матче.
Встреча, которая состоялась в Мельбурне на стадионе «Мельбурн Крикет Граунд», завершилась со счетом 1:0.
Автором единственного гола стал защитник «Севильи» Габриэль Меркадо, который отличился на 45-й минуте.
Добавим, что составе сборной Бразилии на поле появился хавбек «Зенита» Жулиано, который вышел на 81-й минуте, заменив Паулиньо.
Матч
Бразилия - Аргентина - 0:1 (0:1)
Голы
Меркадо 44 (0:1).
Состав
Бразилия: Вевертон, Фагнер (Рафинья, 72), Луис, Жиль, Тиаго Силва, Виллиан, Аугусто (Коста, 66), Фернандиньо, Паулиньо (Жулиано, 81), Коутиньо, Габриэль (Тайсон, 90)
Аргентина: Ромеро, Майдана, Меркадо (Маммана, 75), Отаменди, Гомес Х., Ди Мария, Биглия, Банега (Лансини, 82), Игуаин (Корреа Х., 46), Дибала, Месси
Предупреждения:
Паулиньо, 78; Рафинья, 80 - Майдана, 32
Место и дата
09 июня 13:05, Крикет Граунд, Текстовая трансляция