Паршивлюк подписал контракт с «Ростовом» на два года
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.
Контракт с футболистом рассчитан на 2 года.
Напомним, что Паршивлюк – воспитанник московского «Спартака». В составе красно-белых он трижды выигрывал серебро РФПЛ.
Прошлый сезон Паршивлюк провел в «Анжи».
Ранее «Ростов» объявил о подписании контрактов с Леонидом Кучуком. Ильей Абаевым и Сергеем Песьяковым.
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