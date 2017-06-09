Паршивлюк подписал контракт с «Ростовом» на два года

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Кто еще покинет «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ

Кто еще покинет «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Сергей Семак: «Рубин» в предстоящем сезоне будет бороться за призовые места

Сергей Семак: «Рубин» в предстоящем сезоне будет бороться за призовые места Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».

«Ростов» объявил о подписании контракта с Песьяковым

«Ростов» объявил о подписании контракта с Песьяковым Желто-синие договорились о трансфере нового игрока.

«Ростов» сообщил о подписании контракта с вратарем Ильей Абаевым.

Абаев подписал контракт с «Ростовом» «Ростов» сообщил о подписании контракта с вратарем Ильей Абаевым.

Как и сообщал «Советский спорт», Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб Леонида Кучука.

Кириченко вошел в новый тренерский штаб «Ростова» Как и сообщал «Советский спорт», Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб Леонида Кучука.

Как сообщает пресс-служба «Халл Сити», новым главным тренером команды стал российский специалист Леонид Слуцкий.

«Халл» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера

«Халл» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера Как сообщает пресс-служба «Халл Сити», новым главным тренером команды стал российский специалист Леонид Слуцкий.

«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально?

«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально? Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о календаре премьер-лиги следующего сезона.

Форварду «Зенита» Артему Дзюбе может понадобиться миниоперация на колене, после которой ему предстоит месяц восстановления, сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.

Дзюба может пропустить месяц из-за миниоперации на колене

Дзюба может пропустить месяц из-за миниоперации на колене Форварду «Зенита» Артему Дзюбе может понадобиться миниоперация на колене, после которой ему предстоит месяц восстановления, сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.