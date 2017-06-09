Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург6 : 0Нэшвилл
Теннис  Маррэй7:6, 3:4Вавринка
Футбол  Россия- : -Чили
Футбол  Бразилия0 : 1Аргентина
Теннис  Надаль- : -Тим
Волейбол  Франция- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Паршивлюк подписал контракт с «Ростовом» на два года

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником Сергеем Паршивлюком.

Контракт с футболистом рассчитан на 2 года.

Напомним, что Паршивлюк – воспитанник московского «Спартака». В составе красно-белых он трижды выигрывал серебро РФПЛ. 

Прошлый сезон Паршивлюк провел в «Анжи».

Ранее «Ростов» объявил о подписании контрактов с Леонидом Кучуком. Ильей Абаевым и Сергеем Песьяковым.

Данни вернется в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кто еще покинет «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛКто еще покинет «Ростов»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Сергей Семак: «Рубин» в предстоящем сезоне будет бороться за призовые местаГлавный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Рубина».«Ростов» объявил о подписании контракта с ПесьяковымЖелто-синие договорились о трансфере нового игрока.Абаев подписал контракт с «Ростовом»«Ростов» сообщил о подписании контракта с вратарем Ильей Абаевым.Болельщики «Зенита» признали Данни лучшим игроком сезонаБолельщики санкт-петербургского «Зенита» признали португальского полузащитника Данни лучшим игроком клуба в минувшем сезоне.Кириченко вошел в новый тренерский штаб «Ростова»Как и сообщал «Советский спорт», Дмитрий Кириченко вошел в тренерский штаб Леонида Кучука.Кучук возглавил «Ростов»Леонид Кучук назначен новым главным тренером «Ростова».«Халл» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренераКак сообщает пресс-служба «Халл Сити», новым главным тренером команды стал российский специалист Леонид Слуцкий.«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально?«Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Это нормально?Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о календаре премьер-лиги следующего сезона.Дзюба может пропустить месяц из-за миниоперации на коленеФорварду «Зенита» Артему Дзюбе может понадобиться миниоперация на колене, после которой ему предстоит месяц восстановления, сообщил спортивный директор клуба Константин Сарсания.Сергей Рыжиков: Джанаев в «Рубине»? Большое количество вратарей меня не пугаетГолкипер «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о возможном переходе в казанский клуб голкипера «Ростова» Сослана Джанаева, а также поделился ожиданиями от будущего сезона.Курбан Бердыев: «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращениюГлавный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал свое возвращение в казанский клуб.«Рубин» объявил о возвращении Бердыева«Рубин» достиг принципиальной договоренности с Курбаном Бердыевым о его возвращении на пост главного тренера команды.Генеральный директор «Рубина»: Подпишем с Бердыевым долгосрочный контрактГенеральный директор казанского «Рубина» Рустам Саяхов заявил, что клуб подпишет с Курбаном Бердыевым долгосрочный и хорошо проработанный контракт.Дуглас Коста может перейти в «Зенит»Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста попал в сферу интересов «Зенита», сообщает сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.Марат Измайлов стал игроком «Арарата»Бывший полузащитник сборной России и «Краснодара» Марат Измайлов стал игроком московского «Арарата», сообщил президент клуба Валерий Оганесян.Вратарь Медведев покинул «Ростов»Очередным игроком, который покинул «Ростов» стал вратарь Никита Медведев.Сесар Навас: Это были два чудесных сезона в составе «Ростова»Защитник Сесар Навас обратился к болельщикам «Ростова» на официальном сайте желто-синих.Навас покинул «Ростов»«Ростов» сообщил о том, что защитник Сесар Навас покинул клуб.Джанаев покинул «Ростов»Вратарь Сослан Джанаев продолжит карьеру в другой команде.
Футбол
Элвер Рахимич: «Халл Сити» – трамплин для Слуцкого. У него все должно получиться
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Песьяковым
Футбол
Хайко Херрлих стал главным тренером леверкузенского «Байера»
Футбол
Абаев подписал контракт с «Ростовом»
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Сергей Паршивлюк
Сергей Паршивлюквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы